ВСУ потеряли более 255 военных в Сумской области

Как уточнил Якимкин, украинские войска также лишились четырех боевых бронированных машин, 14 автомобилей и трех орудий полевой артиллерии. Кроме того, российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов ВСУ.