ВСУ потеряли более 255 военных в Сумской области

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, четырех бригад территориальной обороны и штурмового полка. Потери Вооруженных сил Украины составили свыше 255 военнослужащих», — сказал он.
В частности, под огонь попали позиции ВСУ в районах Бессаловки, Рыжевки, Юнаковки, Павловки, Ястребиного, Корчаковки, Садков и Петрушевки Сумской области.
Как уточнил Якимкин, украинские войска также лишились четырех боевых бронированных машин, 14 автомобилей и трех орудий полевой артиллерии. Кроме того, российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов ВСУ.