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ВСУ потеряли более 255 военных в Сумской области

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские военные поразили украинские силы в Сумской области, противник потерял более 255 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, четырех бригад территориальной обороны и штурмового полка. Потери Вооруженных сил Украины составили свыше 255 военнослужащих», — сказал он.

В частности, под огонь попали позиции ВСУ в районах Бессаловки, Рыжевки, Юнаковки, Павловки, Ястребиного, Корчаковки, Садков и Петрушевки Сумской области.

Как уточнил Якимкин, украинские войска также лишились четырех боевых бронированных машин, 14 автомобилей и трех орудий полевой артиллерии. Кроме того, российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов ВСУ.