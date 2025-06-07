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Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над Россией

В ночь на 7 июня средства ПВО отразили атаку 36 дронов ВСУ над пятью регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 7 июня уничтожили 36 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, воздушные цели были перехвачены с 00:00 мск 7 июня над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Московским регионом. Все сбитые аппараты относились к самолетному типу БПЛА.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на российскую территорию являются доказательством того, что западные страны подстрекают киевский режим к продолжению террористических действий.

Прежде российские военные ликвидировали ударную группировку Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Гоптовка Харьковской области, предотвратив попытку прорыва госграницы в Белгородской области.