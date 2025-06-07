Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 7 июня уничтожили 36 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, воздушные цели были перехвачены с 00:00 мск 7 июня над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Московским регионом. Все сбитые аппараты относились к самолетному типу БПЛА.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на российскую территорию являются доказательством того, что западные страны подстрекают киевский режим к продолжению террористических действий.
Прежде российские военные ликвидировали ударную группировку Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Гоптовка Харьковской области, предотвратив попытку прорыва госграницы в Белгородской области.