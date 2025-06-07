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Бойцы ВС РФ уничтожили за сутки более 255 солдат ВСУ в Сумской области

Под огонь попали позиции ВСУ в районах Бессаловки, Рыжевки, Юнаковки, Павловки, Ястребиного, Корчаковки, Садков и Петрушевки Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие российской армии уничтожили за минувшие сутки более 255 солдат ВС Украины в Сумской области, заявил начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин.

По его информации, ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, четырех бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах Бессаловки, Рыжевки, Юнаковки, Павловки, Ястребиного, Корчаковки, Садков и Петрушевки Сумской области.

Кроме того, противник потерял четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, добавил Якимкин. Также под российские удары попали станция РЭБ и склад боеприпасов ВСУ.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ разрушили Южный мост через реку Волчья в Волчанске Харьковской области, который использовался украинским военными.