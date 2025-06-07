Бойцы ВС РФ уничтожили за сутки более 255 солдат ВСУ в Сумской области

Военнослужащие российской армии уничтожили за минувшие сутки более 255 солдат ВС Украины в Сумской области, заявил начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин.
По его информации, ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, четырех бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах Бессаловки, Рыжевки, Юнаковки, Павловки, Ястребиного, Корчаковки, Садков и Петрушевки Сумской области.
Кроме того, противник потерял четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, добавил Якимкин. Также под российские удары попали станция РЭБ и склад боеприпасов ВСУ.
Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ разрушили Южный мост через реку Волчья в Волчанске Харьковской области, который использовался украинским военными.