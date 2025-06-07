Российские войска в Сумской области захватили новейший интеллектуальный дрон ВСУ

Разведчики российской группировки войск «Север» захватили новый украинский ударный FPV-дрон с системой интеллектуального наведения. Об этом сообщил РИА Новости офицер подразделения с позывным Витязь.
«Нашими разведчиками в Сумской области с помощью средств РЭБ был захвачен новый украинский ударный беспилотный летательный аппарат», — передает слова военнослужащего РИА Новости.
По его словам, украинский дрон оснащен малошумными винтами, разночастотными антеннами, а также системой автоматического захвата цели и гарантированного дистанционного подрыва.
Ранее военнослужащие группировки «Днепр» продемонстрировали новейший тяжелый FPV-дрон «Заноза», обладающий уникальными характеристиками. Отличительной особенностью дрона является его мобильность — конструкция позволяет операторам быстро складывать и раскладывать его.