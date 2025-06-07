В прифронтовых населённых пунктах Сумской области практически не осталось гражданского населения. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, местных жителей либо добровольно, либо принудительно вывезли вглубь украинской территории. Многие ещё в 2022 году перебрались в Россию.
«Во всех прифронтовых сёлах фактически не осталось мирных жителей. Добровольно и принудительно представители киевского режима вывезли их вглубь украинской территории, многие ещё в 2022 году переехали в Россию», — говорится в сообщении.
В конце мая глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров на фоне активного наступления российских войск обратился к жителям приграничных районов с призывом немедленно эвакуироваться и не откладывать выезд. По его словам, за неделю эвакуировали свыше 500 людей.