Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: В прифронтовых сёлах Сумской области почти не осталось мирных жителей

Представители киевского режима добровольно и принудительно вывезли мирных жителей прифронтовых сёл Сумской области вглубь украинской территории.

Источник: Комсомольская правда

В прифронтовых населённых пунктах Сумской области практически не осталось гражданского населения. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, местных жителей либо добровольно, либо принудительно вывезли вглубь украинской территории. Многие ещё в 2022 году перебрались в Россию.

«Во всех прифронтовых сёлах фактически не осталось мирных жителей. Добровольно и принудительно представители киевского режима вывезли их вглубь украинской территории, многие ещё в 2022 году переехали в Россию», — говорится в сообщении.

В конце мая глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров на фоне активного наступления российских войск обратился к жителям приграничных районов с призывом немедленно эвакуироваться и не откладывать выезд. По его словам, за неделю эвакуировали свыше 500 людей.