Свыше 16 часов продержался режим атаки БПЛА над Воронежской областью

Сегодня, 7 июня, в 6:51 над Воронежской областью отменили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Режим сохранялся над нашим регионом 16 часов 20 минут — с 14:31 6 июня.