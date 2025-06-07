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Свыше 16 часов продержался режим атаки БПЛА над Воронежской областью

По предварительным данным, обошлось без последствий на земле.

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Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 июня, в 6:51 над Воронежской областью отменили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Режим сохранялся над нашим регионом 16 часов 20 минут — с 14:31 6 июня.

По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Ни глава региона, ни МЧС не сообщали о каких-то повреждениях.

Тем временем, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Московским регионом дежурные средства ПВО суммарно перехватили и уничтожили 36 дронов.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ.