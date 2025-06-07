Свыше 16 часов продержался режим атаки БПЛА над Воронежской областью

Сегодня, 7 июня, в 6:51 над Воронежской областью отменили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Режим сохранялся над нашим регионом 16 часов 20 минут — с 14:31 6 июня.
По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Ни глава региона, ни МЧС не сообщали о каких-то повреждениях.
Тем временем, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Московским регионом дежурные средства ПВО суммарно перехватили и уничтожили 36 дронов.
Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ.