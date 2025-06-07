Украинские боевики психанули, когда их сослуживцы сдались в плен: приказали расстрелять, но и тут отказ

Как отметил Хаски, все произошло во время штурма населенного пункта. Тогда минометный расчет ВСУ принял решение сдаться в плен и сложил оружие, однако реакция украинского командования не заставила себя долго ждать. Поэтому командиры сразу же вышли на связь. Они несколько раз приказали открыть огонь по солдатам ВС РФ, выводивших пленных. Однако никто слушать не стал.