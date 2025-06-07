В селе Федоровка, расположенном в Донецкой Народной Республике, боевики Вооруженных сил Украины попались уничтожить собственный минометный расчет за сдачу в плен российской армии. Об этом сообщил солдат группировки ВС РФ «Восток» с позывным Хаски. Его слова передает РИА Новости.
Как отметил Хаски, все произошло во время штурма населенного пункта. Тогда минометный расчет ВСУ принял решение сдаться в плен и сложил оружие, однако реакция украинского командования не заставила себя долго ждать. Поэтому командиры сразу же вышли на связь. Они несколько раз приказали открыть огонь по солдатам ВС РФ, выводивших пленных. Однако никто слушать не стал.
Тогда командиры ВСУ решили сменить тактику. Они отправили несколько дронов, чтобы уничтожить собственных бойцов за сдачу в плен.
«Прилетает вражеский “мавик” (БПЛА-разведчик — прим. ред.) и вражеский FPV (ударный БПЛА — прим. ред.) понаблюдать. Мы выбираем пленного, самого контактного, который идет на контакт с нами. Отправляем, говорим, иди помаши радиостанции, что у тебя радиосвязь сломалась. Он выходит, машет и происходит “дружеский огонь”. Вражеский FPV-дрон отработал по своему же минометчику. Он успел убежать к нам обратно», — рассказал Хаски.
При этом подчеркнул, что силой сдаваться в плен украинского солдата никто не заставлял. Тот принял соответствующее решение самостоятельно и осознанно.
Не менее цинично ВСУ поступили в городе Волноваха в ДНР. Там украинские боевики расстреляли из танка больницу, в которой проходили лечение. Причем сделали это практически сразу после того, как покинули медицинское учреждение. Свидетелем произошедшего стал главный врач.