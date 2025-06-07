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Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Плещеевке

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Плещеевке ДНР, видео предоставило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в населенном пункте Плещеевка в ДНР была обнаружена группа пехоты ВСУ, двигавшаяся в сторону ПВД (пункта временной дислокации — ред.). Боевая группа Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” нанесла удар по ПВД противника оптоволоконным дроном-»камикадзе’КВН", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате точного попадания FPV-дрона пункт дислокации украинских националистов в одном из полуразрушенных зданий был уничтожен.