Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Плещеевке

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в населенном пункте Плещеевка в ДНР была обнаружена группа пехоты ВСУ, двигавшаяся в сторону ПВД (пункта временной дислокации — ред.). Боевая группа Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” нанесла удар по ПВД противника оптоволоконным дроном-»камикадзе’КВН", — говорится в сообщении.