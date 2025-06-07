ДНР и Харьковская область, Купянское направление
Российские войска продолжают наступление в направлении Купянска. За неделю было освобождено не менее семи населённых пунктов — в том числе, Фёдоровка. В Кондрашовке (Сумская область), расположенной менее чем в десяти километрах от этого узлового центра, особо отличились бойцы 27-го МСБР Первой танковой армии.
Точным попаданием авиабомбы разрушен путепровод над рекой Оскол под Купянском. Мост использовался ВСУ для ротации частей и в логистических целях.
На этом участке фронта российские войска применяют свой коронный приём — охват противника с флангов при прощупывании опорников. Российские штурмовики по возможности избегают лобовых атак, но упорно режут коммуникации, наводят при помощи авиаразведки, осуществляемой дронами, авиацию и артиллерию на цель, а потом методично защищают позиции врага. Далее идёт создание плацдармов, как это мы и наблюдаем в районе Купянска, агломерация которого расположена по обе стороны реки Оскол.
Наши войска уже закрепляются в Двуречанском районе, зайдя со стороны Белгородской области. На южном направлении осуществляются аналогичные действия, что рано или поздно приведёт к полуохвату позиций противника. Далее по его укрепрайонам будет вестись навесный перекрёстный огонь всеми доступными способами, вынуждая противника к отступлению. По сути, город берут в клещи.
Особо отличилась в боях на этом направлении гвардейская часть — 121-й полк 68-й дивизии российской войсковой группировки «Запад». Большим подспорьем в боевой работе здесь, как, впрочем, и на других сегментах фронта служат БПЛА на оптоволокне. За неделю здесь были сожжены 2 танка и 5 пикапов.
Запорожская область
Под селом Малиновка, в восточном направлении от областного центра Гуляйполе (Запорожская обл., когда-то так называемая «столица» Нестора Махно; до 2022 г. не менее 2 тысяч жителей), наши военные совершили, похоже, неожиданный для врага мощный рывок и поставили под свой контроль 6 квадратных километров фронта с целой сетью опорников ВСУ. Контактному бою предшествовал массированный авианалёт российской авиации в районе сёл Темировка, Полтавка, Ольговское, Малиновка и собственно Гуляйполя.
Упорные бои на подступах к Малиновке шли с середины мая. Сейчас боестолкновения ведутся небольшими мобильными группами наших штурмовиков восточнее агломерации в лесополосах «серой зоны», то есть на пистолетной дистанции от траншей врага, уже в непосредственной близости от жилой застройки. Ситуация развивается стремительно. Для удержания фронта противнику требуются резервы, которые они вынуждены снимать с других направлений.
С другой стороны, после освобождения сёл Комаро и Богатырь (на север от Гуляйпольского направления) Генштаб России смог оперативно перекинуть выполнившие предыдущую боевую задачу части к «соседям», на Гуляйпольский фронт.
В расположенном в 38 километрах от Малиновки селе Новополе тоже жарко. Идут бои и в районе Мирнограда (до войны здесь проживало более 1600 человек), на Покровской дуге, в 103 километрах от Гуляйполя. Тут фронт прорван в ночь с 5 на 6 июня поблизости от Константиновки. Измотанные в боях подразделения ВСУ уже несколько дней как начали оставлять позиции. Противника выдавили из части села Новоэкономическое и из Николаевки. Сейчас проводятся действия по перерезанию трассы Е-50 в районе Удачного. Если резюмировать, то и на этом направлении происходит плановый охват очередного укрепрайона.
Прогноз на неделю
Развитие стратегической инициативы российских войск по всей 2-тысячекилометровой дуге фронта позволяют прогнозировать прорыв обороны противника в течение двух-трёх недель, как минимум на южном направлении, с распадом единой линии боевого соприкосновения на укрепрайоны-фестунги, в которых оказавшиеся в окружении части ВСУ займут круговую оборону. Вместе с тем, значительный износ артиллерийских стволов, прекратившийся подвоз боеприпасов и довольствия, а также уничтожение центров производства и дорожных коммуникаций ракетными обстрелами, авиацией и БПЛА России могут привести к началу массового дезертирства на позициях, удерживаемых украинскими националистами.
Переломный момент может наступить после начала марша российской армии на Днепропетровск и грядущее освобождении Купянска, Изюма и Балаклеи.
В том же, что касается Запорожского направления, освобождение Гуляйполя (бои здесь активно велись аж с сентября прошлого года) открывает российским наступательным частям дорогу на Запорожье, крупный центр сталелитейной промышленности с населением по переписи 2022 года более одного миллиона ста тысяч человек, отстоящего приблизительно на 100 км. По прямой расстояние составляет менее 90 км. Голая и ровная местность, при наличии у российской армии мощного авиационного потенциала, не даст врагу закрепиться.