В расположенном в 38 километрах от Малиновки селе Новополе тоже жарко. Идут бои и в районе Мирнограда (до войны здесь проживало более 1600 человек), на Покровской дуге, в 103 километрах от Гуляйполя. Тут фронт прорван в ночь с 5 на 6 июня поблизости от Константиновки. Измотанные в боях подразделения ВСУ уже несколько дней как начали оставлять позиции. Противника выдавили из части села Новоэкономическое и из Николаевки. Сейчас проводятся действия по перерезанию трассы Е-50 в районе Удачного. Если резюмировать, то и на этом направлении происходит плановый охват очередного укрепрайона.