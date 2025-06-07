Житель Узбекистана получил срок за участие в СВО в рядах группы «Вагнер»

По версии суда, житель Ангрена в июле 202 года выехал в Самарскую область на заработки. В марте 2022 года он был осужден на 8,5 лет за незаконный оборот наркотиков. Находясь в местах лишения свободы, он решил выступить в группу «Вагнер», прошел курс военной подготовки, затем принял участие в СВО, был награжден несколькими медалями и принял гражданство РФ. В октябре 2024 года он вернулся в Узбекистан, где был задержан правоохранительными органами.