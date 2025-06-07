Житель Узбекистана получил срок за участие в СВО в рядах группы «Вагнер»

ТАШКЕНТ, 7 июн — РИА Новости. Ангренский городской суд по уголовным делам Узбекистана приговорил 25-летнего местного жителя к пяти годам ограничения свободы за участие в СВО в рядах группы «Вагнер», следует из копии приговора, которым располагает РИА Новости.
По версии суда, житель Ангрена в июле 202 года выехал в Самарскую область на заработки. В марте 2022 года он был осужден на 8,5 лет за незаконный оборот наркотиков. Находясь в местах лишения свободы, он решил выступить в группу «Вагнер», прошел курс военной подготовки, затем принял участие в СВО, был награжден несколькими медалями и принял гражданство РФ. В октябре 2024 года он вернулся в Узбекистан, где был задержан правоохранительными органами.
«Признать У. М., 2000 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество — ред.) и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет с применением статьи 57 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (назначение более мягкого наказания)», — говорится в тексте приговора.
В соответствии со статьей «назначение более мягкого наказания» суд, учитывая обстоятельства, в исключительных случаях может назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного главной статьей обвинения.
Статья УК Узбекистана за участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим иностранного государства, предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.