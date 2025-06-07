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ВС России нанесли групповые удары по украинским предприятиям ВПК

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.

В сообщении подчеркивается, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.