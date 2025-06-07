ВС России нанесли групповые удары по украинским предприятиям ВПК

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.
В сообщении подчеркивается, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.