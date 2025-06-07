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Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

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«В акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника», — сказано в сообщении.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 144-х районах.

Средствами российской противовоздушной обороны сбиты 311 беспилотников самолетного типа, в том числе 140 вне зоны специальной военной операции.

В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотников, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ.

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.