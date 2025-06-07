Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря

В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотников, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ.