Россия 6 июня приступила к передаче тел погибших Украине, сообщил Мединский

«Однако, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределённый срок и приемку тел и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные. Призываем Киев чётко соблюдать график и все достигнутые договорённости, немедленно приступить к обмену. Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой», — написал он.