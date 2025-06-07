Россия 6 июня приступила к передаче тел погибших Украине, сообщил Мединский

«Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договорённостями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет», — написал он.
Как отметил Мединский, первые 1212 тел солдат ВСУ доставлены в район обмена, «остальные на подходе». Он добавил, что Киеву также передан первый список, включающий 640 военнопленных из категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь» с тем, чтобы начать обмен. Мединский подчеркнул, что контактная группа МО РФ находится на границе с Украиной.
«Однако, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределённый срок и приемку тел и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные. Призываем Киев чётко соблюдать график и все достигнутые договорённости, немедленно приступить к обмену. Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой», — написал он.
Мединский также добавил, что Россия призывает Киев забрать тела 6 тысяч солдат и офицеров ВСУ, «чтобы семьи могли их по-человечески предать земле».
Он вновь подчеркнул, что представители РФ находятся на месте и в полной готовности к работе.
«Международные ТВ-каналы, информагентства и корреспонденты могут приехать и убедиться лично, что все так и есть. Россия всегда держит слово», — заключил он.