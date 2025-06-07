Украина неожиданно перенесла обмен военнопленными, заявил Мединский

«Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные», — написал он.
Мединский призвал Киев выполнить достигнутые в Стамбуле договоренности, дав шанс вернуться пленным домой и позволив семьям погибших украинских военных по-человечески похоронить своих близких.
Он подчеркнул, что Москва готова к работе с украинской стороной, а контактная группа Минобороны России уже находится на границе.
Встреча в Стамбуле
В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу «всех на всех», также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.