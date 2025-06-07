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Украина неожиданно перенесла обмен военнопленными, заявил Мединский

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, сообщил глава российской делегации на переговоров с Киевом Владимир Мединский в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные», — написал он.

Мединский призвал Киев выполнить достигнутые в Стамбуле договоренности, дав шанс вернуться пленным домой и позволив семьям погибших украинских военных по-человечески похоронить своих близких.

Он подчеркнул, что Москва готова к работе с украинской стороной, а контактная группа Минобороны России уже находится на границе.

Встреча в Стамбуле

В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.

Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу «всех на всех», также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.

Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.