В Минобороны сообщили о подготовке четырех эшелонов с телами для обмена с Украиной

В этот же день помощник президента России Владимир Мединский заявил, что украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок прием тел погибших солдат и обмен военнопленными. Он также призвал Украину соблюдать согласованный график и выполнить все договоренности, которые были достигнуты на втором раунде переговоров в Стамбуле.