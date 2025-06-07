В Минобороны сообщили о подготовке четырех эшелонов с телами для обмена с Украиной

«Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1200 тел. Общая цифра составит более 6 тыс. человек», — уточнил он.
Зорин также рассказал, что российская сторона передала Украине список из 640 фамилий военнослужащих, находящихся в украинском плену, однако Киев пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи российской стороне «соответствующего количества военнопленных».
«Мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которых достигли в Стамбуле. Готовы передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными», — заключил Зорин.
В этот же день помощник президента России Владимир Мединский заявил, что украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок прием тел погибших солдат и обмен военнопленными. Он также призвал Украину соблюдать согласованный график и выполнить все договоренности, которые были достигнуты на втором раунде переговоров в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев отказывается воспринимать всерьез меморандум РФ. Украинский лидер добавил, что считает «бессмысленным» продолжение встреч в Стамбуле на текущем уровне делегаций.