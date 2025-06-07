Что известно о переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными

Украина неожиданно перенесла «на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными», заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Как заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, украинская сторона пока воздерживается от назначения даты.