Что известно о переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными

ТАСС собрал основные заявления по теме.
Параметры обмена
- Мединский напомнил, что российская сторона в точном соответствии со стамбульскими договоренностями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ.
- Также РФ приступила к обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет.
Колонны в назначенном месте
- Как уточнил Зорин, колонна с первой партией подлежащих репатриации тел военнослужащих — 1 212 — прибыла в район обмена.
- Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1 200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1 200 тел. Общая цифра — более 6 тыс.
- Украине передан первый список из 640 военнопленных категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь» с тем, чтобы начать обмен.
- Контактная группа МО РФ находится на границе с Украиной.
Действия Украины
- Мединский отметил, что "однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
- Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена, причины называются разные и довольно странные, констатировал помощник президента.
- По словам Зорина, украинская сторона пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи российской стороне соответствующего количества военнопленных российских военнослужащих.
Призыв России
- Мединский подчеркнул, что Москва призывает Киев четко соблюдать график и все достигнутые договоренности, немедленно приступить к обмену.
- Помощник президента добавил, что международные ТВ-каналы, информагентства и корреспонденты могут приехать и убедиться лично, что все так и есть.
- Зорин подтвердил, что Россия полностью готова к выполнению тех договоренностей, которые достигнуты в Стамбуле, готова передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными.