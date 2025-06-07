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Что известно о переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными

Украина неожиданно перенесла «на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными», заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Как заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, украинская сторона пока воздерживается от назначения даты.

ТАСС собрал основные заявления по теме.

Параметры обмена

  • Мединский напомнил, что российская сторона в точном соответствии со стамбульскими договоренностями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ.
  • Также РФ приступила к обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет.

Колонны в назначенном месте

  • Как уточнил Зорин, колонна с первой партией подлежащих репатриации тел военнослужащих — 1 212 — прибыла в район обмена.
  • Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1 200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1 200 тел. Общая цифра — более 6 тыс.
  • Украине передан первый список из 640 военнопленных категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь» с тем, чтобы начать обмен.
  • Контактная группа МО РФ находится на границе с Украиной.

Действия Украины

  • Мединский отметил, что "однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
  • Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена, причины называются разные и довольно странные, констатировал помощник президента.
  • По словам Зорина, украинская сторона пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи российской стороне соответствующего количества военнопленных российских военнослужащих.

Призыв России

  • Мединский подчеркнул, что Москва призывает Киев четко соблюдать график и все достигнутые договоренности, немедленно приступить к обмену.
  • Помощник президента добавил, что международные ТВ-каналы, информагентства и корреспонденты могут приехать и убедиться лично, что все так и есть.
  • Зорин подтвердил, что Россия полностью готова к выполнению тех договоренностей, которые достигнуты в Стамбуле, готова передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными.