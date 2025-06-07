В казанском госпитале Минобороны наградили участников спецоперации

КАЗАНЬ, 7 июн — РИА Новости. Государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию, а также врачам вручил в Военном госпитале Министерства обороны РФ в Казани замминистра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин, мероприятие прошло в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
«Наши защитники и медицинский персонал совершают сегодня героический подвиг. Одни — в боевом порядке, на поле боя, а другие, врачи и медсестры, лечат военнослужащих, получивших ранения», — обратился к ним замглавы оборонного ведомства.
От лица министра обороны РФ Андрея Белоусова он передал бойцам и медикам слова благодарности и признательности.
В преддверии Дня России Горемыкин вручил десяти военнослужащим государственные награды России и медали министерства обороны за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга — орден Мужества, а также медали «За храбрость», «За отвагу» и «За боевые отличия». От имени главы оборонного ведомства Горемыкин поздравил их с получением заслуженных в бою наград.
«Вы — настоящие защитники Отечества. Уверен, сегодня нет человека, который бы не гордился вашими подвигами. Спасибо вам», — подчеркнул генерал.
Одиннадцать медалей были вручены гражданскому персоналу — врачам и медицинскому персоналу, которые поддерживают бойцов в лечении и реабилитации. Это медали «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации», «За укрепление боевого содружества», «За помощь и милосердие».
«Думаю, что наши военнослужащие присоединятся к моим поздравлениям нашим замечательным, квалифицированным врачам и медсестрам, которым вручены награды, — впереди их ждут награды еще, — и сказать им спасибо за их труд, за их ответственность, за то, что они небезразлично относятся к вам — нашим военнослужащим», — отметил Горемыкин.
В рамках посещения госпиталя замглавы Минобороны РФ также пообщался с участниками СВО и медиками, ответив на интересующие их вопросы.