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В Крым доставили пострадавшего при обстреле ВСУ Кинбурнской косы

Раненый получит необходимое лечение.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Крым доставили молодого человека, который получил ранение при обстреле ВСУ Кинбурнской косы.

«Парень доставлен в больницу Республики Крым, где сейчас получает все необходимое лечение и комплексное обследование», — сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, отметив, что держит ситуацию на контроле.

Политик уже побеседовал о медпомощи для пострадавшего с руководителем регионального Минзрава Алексеем Натаровым.

«Херсонец в надежных руках», — и Игорь Кастюкевич подчеркнул, что будет оказывать всяческую поддержку пострадавшему, — «Своих не бросаем!».

Напоминаем, что крымские волонтеры оказывают огромную поддержку трехлетнему Артемке из Энергодара: мальчик родился с пороком сердца, очень рано остался без мамы.