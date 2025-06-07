В Крым доставили пострадавшего при обстреле ВСУ Кинбурнской косы

В Крым доставили молодого человека, который получил ранение при обстреле ВСУ Кинбурнской косы.
«Парень доставлен в больницу Республики Крым, где сейчас получает все необходимое лечение и комплексное обследование», — сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, отметив, что держит ситуацию на контроле.
Политик уже побеседовал о медпомощи для пострадавшего с руководителем регионального Минзрава Алексеем Натаровым.
«Херсонец в надежных руках», — и Игорь Кастюкевич подчеркнул, что будет оказывать всяческую поддержку пострадавшему, — «Своих не бросаем!».
Напоминаем, что крымские волонтеры оказывают огромную поддержку трехлетнему Артемке из Энергодара: мальчик родился с пороком сердца, очень рано остался без мамы.