В Минобороны России констатировали, что передача тел солдат ВСУ не состоялась

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский вынужден был дать комментарий прессе, так как украинцы не явились на обмен, а дата была официально объявлена. Он заявил, что Киев неожиданно перенёс на неопределённый срок и приёмку тел, и обмен военнопленными.