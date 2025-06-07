В Минобороны России констатировали, что передача тел солдат ВСУ не состоялась

Российская сторона 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Киеву более 6 тыс. тел погибших украинских солдат, а также обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными моложе 25 лет.
В район обмена в рефрижераторах прибыла первая партия замороженных тел солдат ВСУ.
Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский вынужден был дать комментарий прессе, так как украинцы не явились на обмен, а дата была официально объявлена. Он заявил, что Киев неожиданно перенёс на неопределённый срок и приёмку тел, и обмен военнопленными.
В Минобороны России подчеркнули, что причина затягивания срока обмена Украиной неизвестна.