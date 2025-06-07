Развожаев: вводим два новых сигнала тревоги из-за угрозы с моря

В правительстве города федерального значения прошло очередное совещание оперативного штаба.
«Приняли решение о том, что Севастополе вводим еще два дополнительных сигнала оповещения: “Морская опасность!” и “Воздушная тревога и морская опасность!” — такое сообщение появилось в Tg-канале губернатора Михаила Развожаева.
Руководитель дает четкий ответ на вопрос о том, почему введены еще два сигнала:
«Враг может активизировать атаки надводными БЭКами (безэкипажные катера, — от авт.), а также проводить комбинированные атаки с применением ракет, БПЛА и морских БЭКов».
Уже создано новое видео- и звуковое оповещение, которое в случае необходимости начнут транслировать по всем каналам связи.
Губернатор отметил, что если сигнал «Морская опасность» застал во время движения катера или парома, то нужно дождаться, пока судно причалит, выйти на сушу и проследовать в укрытиях, которые рядом.
«Морская опасность» может прозвучать и во время плавания на лодке, катамаране. Алгоритм действий в таких случай следующий: причалить и укрыться.
Отдыхающим на пляже необходимо отойти от воды, как минимум на 100 метров, и спрятаться в укрытия или капстроения, подойдет и естественный рельеф местности.