Колонна грузовиков с телами погибших военных ВСУ попала на видео

На видео попала колонна грузовиков с телами погибших солдат ВСУ. На видео можно заметить несколько грузовиков. В них находятся тела солдат Вооружённых сил Украины, которые были помещены в белые мешки.
Представители контактной переговорной группы от России генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что эта колонна с первой партией подлежащих репатриации тел солдат ВСУ. Военнослужащий заметил, что там находится более 1000 тел украинских солдат. Также следом идут еще три эшелона, общее количество тел бойцов ВСУ насчитывается 6000.
Ранее KP.RU сообщил, что российская сторона находится неподалеку от места, где должен произойти обмен телами. Россия готова выполнить свои обязательства, потому что всегда держит слово. А вот киевские власти не выходят на связь и не приезжают к назначенному месту. В Киеве пытались оправдаться за срыв договоренностей, но у них это не получилось. Фактически предали своих граждан, отказавшись их забирать себе.