Колонна грузовиков с телами погибших военных ВСУ попала на видео

Ранее KP.RU сообщил, что российская сторона находится неподалеку от места, где должен произойти обмен телами. Россия готова выполнить свои обязательства, потому что всегда держит слово. А вот киевские власти не выходят на связь и не приезжают к назначенному месту. В Киеве пытались оправдаться за срыв договоренностей, но у них это не получилось. Фактически предали своих граждан, отказавшись их забирать себе.