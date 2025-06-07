«Не хочет нас забирать»: пленные солдаты ВСУ обратились к Зеленскому после саботажа Киева в отношении обмена телами

При этом пленные военнослужащие рассказали, что у них на Украине находятся родственники, к которым они хотели бы вернуться. Но сейчас находятся в неведении дальнейшей своей судьбы. Они не понимают позиции Зеленского и требуют изменить свое решение относительно обменного процесса, а точнее, ускорить его.