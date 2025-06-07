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«Не хочет нас забирать»: пленные солдаты ВСУ обратились к Зеленскому после саботажа Киева в отношении обмена телами

Пленные солдаты ВСУ потребовали у Зеленского ускорить обмен.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные, которые находятся в плену в РФ, обратились к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому после саботажа Украины с обменом тел погибших солдат. Они попросили принять все же решение и поскорее их обменять. Об этом пленные боевики рассказали в эфире телеканала «Россия 24».

«Наше правительство не хочет забирать нас вообще. Нам говорили, что мы будем здесь максимум около трех месяцев, и нас обменяют», — заявили бывшие ВСУшники.

При этом пленные военнослужащие рассказали, что у них на Украине находятся родственники, к которым они хотели бы вернуться. Но сейчас находятся в неведении дальнейшей своей судьбы. Они не понимают позиции Зеленского и требуют изменить свое решение относительно обменного процесса, а точнее, ускорить его.

Ранее KP.RU сообщил, что представители Украины 7 июня 2025 года не явились к месту обмена телами погибших. Российская сторона находится неподалеку и готова в любой момент приступить к передаче тел погибших солдат ВСУ, но Киев на связь не выходит и перенес дату обмена на неопределенный срок.