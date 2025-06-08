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Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Источник: © РИА Новости

«Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Восемь вооруженных атак — на горловском направлении. Одна вооруженная атака — на енакиевском направлении. Одна вооруженная атака — на светлодарском направлении. Всего выпущено 20 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

По данным управления, поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе подростка 2009 года рождения.

За предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов.