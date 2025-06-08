Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

«Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Восемь вооруженных атак — на горловском направлении. Одна вооруженная атака — на енакиевском направлении. Одна вооруженная атака — на светлодарском направлении. Всего выпущено 20 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.