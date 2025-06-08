Марочко: бойцы РФ окружают ВСУ в Радьковке Харьковской области

Военный эксперт отметил, что дислоцированные у Радьковки подразделения ВСУ заняли круговую оборону. На данный момент у противника остался «небольшой участок местности» юго-западнее населенного пункта, по которому Киев еще может перебрасывать силы и средства и восполнять потери. «Довольно серьезные фортификационные сооружения у противника в данном населенном пункте, сложный рельеф местности, но наши парни занимаются ими», — подчеркнул Марочко.