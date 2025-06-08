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Марочко: бойцы РФ окружают ВСУ в Радьковке Харьковской области

ЛУГАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие берут в окружение группировку Вооруженных сил Украины в населенном пункте Радьковка Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Наши парни занимаются окружением всей той группировки противника, которая засела в Радьковке и ее окрестностях», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что дислоцированные у Радьковки подразделения ВСУ заняли круговую оборону. На данный момент у противника остался «небольшой участок местности» юго-западнее населенного пункта, по которому Киев еще может перебрасывать силы и средства и восполнять потери. «Довольно серьезные фортификационные сооружения у противника в данном населенном пункте, сложный рельеф местности, но наши парни занимаются ими», — подчеркнул Марочко.

4 июня он сообщал ТАСС, что бойцы РФ начали формировать огневой мешок для дислоцированной у Радьковки группировки ВСУ.