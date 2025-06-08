Собянин: уничтожен БПЛА, летевший на Москву

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее в Тульской области в результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском предприятии «Азот», пострадали два человека.
Беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее в Тульской области в результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском предприятии «Азот», пострадали два человека.