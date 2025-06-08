Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: уничтожен БПЛА, летевший на Москву

Беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Тульской области в результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском предприятии «Азот», пострадали два человека.