ВС США: в ходе подготовки к учениям в Венгрии погиб американский военный

Военнослужащий американской армии Аарон Кокс погиб во время подготовки к учениям возле военного лагеря Крофт в Венгрии, говорится в заявлении Вооружённых сил Соединённых Штатов.
Он был стрелком во второй мобильной боевой бригаде 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США. Причиной случившегося с 24-летним военным называется «несчастный случай с боевой техникой».
По факту инцидента ведётся расследование. Другие подробности происшествия не приводятся.
Напомним, в марте четверо американских военнослужащих погибли во время учений в Литве. Их бронеавтомобиль M88A2 Hercules нашли в водоёме на территории одного из полигонов. Эта группа военных должна была эвакуировать другую боевую машину.