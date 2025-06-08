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ВС США: в ходе подготовки к учениям в Венгрии погиб американский военный

Командование Вооружённых сил США заявило, что причиной смерти бойца стал «несчастный случай».

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащий американской армии Аарон Кокс погиб во время подготовки к учениям возле военного лагеря Крофт в Венгрии, говорится в заявлении Вооружённых сил Соединённых Штатов.

Он был стрелком во второй мобильной боевой бригаде 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США. Причиной случившегося с 24-летним военным называется «несчастный случай с боевой техникой».

По факту инцидента ведётся расследование. Другие подробности происшествия не приводятся.

Напомним, в марте четверо американских военнослужащих погибли во время учений в Литве. Их бронеавтомобиль M88A2 Hercules нашли в водоёме на территории одного из полигонов. Эта группа военных должна была эвакуировать другую боевую машину.