ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник

«В период с 23.00 мск 7 июня до 7.30 мск 8 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — рассказали в ведомстве.
БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, над Московским регионом и Крымом.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в воскресенье сообщил об уничтожении девяти БПЛА в Московском регионе.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.