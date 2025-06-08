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ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник над восемью регионами, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В период с 23.00 мск 7 июня до 7.30 мск 8 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, над Московским регионом и Крымом.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в воскресенье сообщил об уничтожении девяти БПЛА в Московском регионе.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.