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Над Крымом сбили беспилотники

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны.

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Источник: РИА "Новости"

По данным военного ведомства, противник пытался нанести удары с воздуха в период с 23:00 7 июня и до 7:30 8 июня.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских беспилотников над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские БПЛА с 4 часов утра.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь на воскресенье в результате падения БПЛА произошло возгорание на заводе «Азот». Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Пострадали два человека.

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