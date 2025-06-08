Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские БПЛА сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

Бойцы группировки «Центр» смогли уничтожить бронемашину украинских формирований и её экипаж.

Источник: Аргументы и факты

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) помешали ротации украинских формирований на красноармейском направлении, сообщило Министерство обороны РФ.

Ведомство обнародовало кадры ударов по противнику.

«Военнослужащие расчётов БПЛА соединения специального назначения группировки войск “Центр” сорвали ротацию личного состава ВСУ на боевых позициях на красноармейском направлении зоны проведения СВО», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Уточняется, что бойцы ВС РФ смогли уничтожить вражескую боевую машину, которая передвигалась на этом направлении. Экипаж бронеавтомобиля пытался отступить, но также был ликвидирован.

Напомним, 6 июня стало известно, что на красноармейском направлении российские военные сбили истребитель МиГ-29 украинских формирований. Цель была поражена расчётом зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3» группировки «Центр».