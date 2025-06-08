Российские БПЛА сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) помешали ротации украинских формирований на красноармейском направлении, сообщило Министерство обороны РФ.
Ведомство обнародовало кадры ударов по противнику.
«Военнослужащие расчётов БПЛА соединения специального назначения группировки войск “Центр” сорвали ротацию личного состава ВСУ на боевых позициях на красноармейском направлении зоны проведения СВО», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Уточняется, что бойцы ВС РФ смогли уничтожить вражескую боевую машину, которая передвигалась на этом направлении. Экипаж бронеавтомобиля пытался отступить, но также был ликвидирован.
Напомним, 6 июня стало известно, что на красноармейском направлении российские военные сбили истребитель МиГ-29 украинских формирований. Цель была поражена расчётом зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3» группировки «Центр».