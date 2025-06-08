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Бойцы группировки «Запад» уничтожили 11 станций Starlink ВСУ

Также уничтожено 39 пунктов управления БПЛА противника.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие Западной группировки войск за прошедшие сутки были ликвидировали 39 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 11 станций связи Starlink, принадлежащих ВСУ. Об этом рассказал Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки.

Средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат Ram X, а также 35 БПЛА самолётного типа. В результате боевых действий противник потерял до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV, 5 станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «НТПК-50», 21 автомобиль и 3 роботизированные платформы.

Ранее российские бойцы вывели из строя ретрансляторы, которые увеличивали дальность действия беспилотников ВСУ.