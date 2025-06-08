NYT: ВС России применили новую тактику прорыва ПВО ВСУ в Харькове

Как пишет издание, эта атака была крупнейшей за три года проведения спецоперации.
Отмечается, что удары были нацелены на преодоление системы противовоздушной обороны Украины в регионе — источники газеты связывают это с новой стратегией ВС России.
По мнению экспертов, такие интенсивные удары позволяют прорывать ПВО для успешного продвижения войск.
The New York Times утверждает, что на фоне атаки российские бойцы продвинулись в Сумской области и заняли два населённых пункта в 150 км к северу от Харькова для создания буферной зоны.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов назвал атаку ВС России «мощнейшей» с начала спецоперации.