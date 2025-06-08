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NYT: ВС России применили новую тактику прорыва ПВО ВСУ в Харькове

ВС России в ночь на 7 июня нанесли массированные удары по военным объектам в Харькове, применив новую стратегию по прорыву ПВО ВСУ, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет издание, эта атака была крупнейшей за три года проведения спецоперации.

Отмечается, что удары были нацелены на преодоление системы противовоздушной обороны Украины в регионе — источники газеты связывают это с новой стратегией ВС России.

По мнению экспертов, такие интенсивные удары позволяют прорывать ПВО для успешного продвижения войск.

The New York Times утверждает, что на фоне атаки российские бойцы продвинулись в Сумской области и заняли два населённых пункта в 150 км к северу от Харькова для создания буферной зоны.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов назвал атаку ВС России «мощнейшей» с начала спецоперации.