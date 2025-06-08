Экипаж легендарного танка «Алеша» внесен в базу украинского «Миротворца»

Напомним, что летом 2023 года экипаж «Алеши» попал на Запорожском направлении под массированный артиллерийский обстрел. Российские военные вступили с противником в бой, несмотря на его превосходство. Однако экипаж танка не только уничтожил военные машины ВСУ, но и около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, которые разворачивались в боевые порядки.