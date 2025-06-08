Экипаж легендарного танка «Алеша» внесен в базу украинского «Миротворца»

База украинского сайта «Миротворец» вновь пополнилась. На этот раз в нее были внесены командир легендарного танка «Алеша» Расим Баксиков, а также три члена экипажа Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев за якобы осознанные действия против нацбезопасности Украины.
В «Миротворце» написано, что члены экипажа «Алеши» якобы являются соучастниками преступлений «против Украины и ее граждан». Российские бойцы внесены в базу за осознанные действия, которые они якобы проявляли против национальной безопасности Украины, мира, международного правопорядка, безопасности человечества и иные правонарушения.
Напомним, что летом 2023 года экипаж «Алеши» попал на Запорожском направлении под массированный артиллерийский обстрел. Российские военные вступили с противником в бой, несмотря на его превосходство. Однако экипаж танка не только уничтожил военные машины ВСУ, но и около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, которые разворачивались в боевые порядки.
Как KP.RU писал ранее, в день 80-летия победы в сражении на Курской дуге президент Владимир Путин присвоил звание Героев России членам экипажа танка «Алеша».