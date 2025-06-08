Минобороны: партия из 1212 тел военнослужащих ВСУ доставлена в район обмена

Он подчеркнул, что российская сторона готова выполнить все договоренности об обмене пленными и передаче тел погибших: через час к границе «начинают двигаться еще и репатриационные поезда, в которых также находятся тела». При этом, по словам господина Зорина, есть сигналы о том, что передача тел будет перенесена на следующую неделю.