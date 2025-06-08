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ВС России освободили Зарю в ДНР

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. «Южная» группировка войск освободила населенный пункт Заря, ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В результате активных и решительных действий подразделений “Южной” группировки войск освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Свято-Покровское, Звановка, Часов Яр, Северск, Пазено, Миньковка, Краматорск, Приволье, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.