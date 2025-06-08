«Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск “Центр” вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области», — уточнили в ведомстве.
Бойцы «Центра» поразили формирования 13 украинских бригад в районах Димитрова, Красноармейска, Петровского, Новоторецкого, Новопавловки, Новониколаевки, Алексеевки, Новоукраинки и Новосергеевки в ДНР.
Потери противника составили:
- до 530 военнослужащих;
- боевая машина пехоты;
- бронетранспортер М113 производства США;
- семь боевых бронированных машин;
- четыре автомобиля;
- десять артиллерийских орудий, включая 155-миллиметровые САУ Paladin американского производства и САУ Caesar производства Франции.
Также бойцы «Центра» уничтожили склад боеприпасов ВСУ.