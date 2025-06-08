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ВС России развивают наступление на территории Днепропетровской области

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Группировка «ЦЕНТР» вышла на западную границу ДНР и продолжает развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск “Центр” вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области», — уточнили в ведомстве.

Бойцы «Центра» поразили формирования 13 украинских бригад в районах Димитрова, Красноармейска, Петровского, Новоторецкого, Новопавловки, Новониколаевки, Алексеевки, Новоукраинки и Новосергеевки в ДНР.

Потери противника составили:

  • до 530 военнослужащих;
  • боевая машина пехоты;
  • бронетранспортер М113 производства США;
  • семь боевых бронированных машин;
  • четыре автомобиля;
  • десять артиллерийских орудий, включая 155-миллиметровые САУ Paladin американского производства и САУ Caesar производства Франции.

Также бойцы «Центра» уничтожили склад боеприпасов ВСУ.