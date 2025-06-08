«Запад» занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

«ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину “Казак”, девять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы “Квертус” и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.