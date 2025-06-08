Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Запад» занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Песчаное, Ольговка, Нововасильевка, Купянск Харьковской области, Зеленая Долина и Кировск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского ведомства.

«ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину “Казак”, девять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы “Квертус” и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.