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«Восток» продолжил продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Группировка «Восток» в течение прошедших суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 185 военнослужащих, а также восемь орудий полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin и гаубицу М198 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области.

«ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и 155-мм гаубицу М198 производства США, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Богдана”, — уточняется в сообщении ведомства.