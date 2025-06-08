«Восток» продолжил продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Группировка «Восток» в течение прошедших суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 185 военнослужащих, а также восемь орудий полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin и гаубицу М198 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.