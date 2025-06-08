«Восток» продолжил продвижение в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области.
«ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и 155-мм гаубицу М198 производства США, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Богдана”, — уточняется в сообщении ведомства.