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Российский офицер рассказал подробности освобождения Зари в ДНР

ДОНЕЦК, июн — РИА Новости. Служащие националистического батальона «Азов»* и иностранные наемники ликвидированы при освобождении населенного пункта Заря (ДНР) сообщил РИА Новости командир отряда «Шторм» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «Искандер».

Источник: © РИА Новости

«Населенный пункт Заря был укреплен хорошо. У нас в трофеях есть и шевроны “Азова”. Наемники там, соответственно, тоже (есть в числе ликвидированных — ред.), судя по лицам», — сказал «Искандер».

Также, по его словам, судя по шевронам и экипировке на телах солдат противника в освобожденном населенном пункте, там были как подготовленные отряды из штурмовых бригад, так и слабо обученная тероборона ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что «Южная» группировка войск освободила населенный пункт Заря, ВСУ потеряли до 170 военнослужащих.

В декабре 2024 Минобороны сообщало об освобождении другого населенного пункта с таким же названием — Заря. Освобожденный сегодня населенный пункт находится под Константиновкой, а в декабре под контроль была взята Заря в районе Курахово.

* Террористическая организация, запрещена в России