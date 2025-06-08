Российский офицер рассказал подробности освобождения Зари в ДНР

«Населенный пункт Заря был укреплен хорошо. У нас в трофеях есть и шевроны “Азова”. Наемники там, соответственно, тоже (есть в числе ликвидированных — ред.), судя по лицам», — сказал «Искандер».
Также, по его словам, судя по шевронам и экипировке на телах солдат противника в освобожденном населенном пункте, там были как подготовленные отряды из штурмовых бригад, так и слабо обученная тероборона ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что «Южная» группировка войск освободила населенный пункт Заря, ВСУ потеряли до 170 военнослужащих.
В декабре 2024 Минобороны сообщало об освобождении другого населенного пункта с таким же названием — Заря. Освобожденный сегодня населенный пункт находится под Константиновкой, а в декабре под контроль была взята Заря в районе Курахово.
* Террористическая организация, запрещена в России