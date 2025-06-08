Иностранных журналистов допустили в район обмена телами с Украиной

Мединский до этого сказал, что Украина получила первый список из 640 военнопленных, категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь». Он отметил, что российская контактная группа находится «в полной готовности» и призвал международные ТВ-каналы, информагентства и корреспондентов «приехать и убедиться лично, что все так и есть».