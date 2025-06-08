Иностранных журналистов допустили в район обмена телами с Украиной

Среди прибывших — французские, арабские, итальянские, нидерландские, немецкие, латиноамериканские корреспонденты и съемочные группы, уточняет ТАСС. На кадрах, отснятых агентством, видны длинные белые фуры МЧС России. Чтобы журналисты могли убедиться в содержимом, рефрижераторы грузовиков открыли. Сквозь поваливший изнутри пар можно разглядеть большие белые пакеты.
На переговорах Москвы и Киева 2 июня в Стамбуле стороны договорились, в том числе, обменяться телами погибших.
Утром 8 июня Минобороны России сообщила о доставке первой партии из 1 212 тел погибших украинских военнослужащих в район обмена. Россия ждет подтверждения от Украины того, что их передача состоится, сообщили в оборонном ведомстве.
В субботу, 7 июня, помощник президента Владимир Мединский уже сообщил, что первая партия тел погибших украинских солдат прибыла в район обмена, однако Украина перенесла прием тел и обмен пленными на неопределенный срок. В Киеве сказали, что списки военнопленных, полученные от Москвы, «не соответствуют согласованному подходу».
Мединский до этого сказал, что Украина получила первый список из 640 военнопленных, категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь». Он отметил, что российская контактная группа находится «в полной готовности» и призвал международные ТВ-каналы, информагентства и корреспондентов «приехать и убедиться лично, что все так и есть».