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ВС России при освобождении Зари уничтожили пункты управления БПЛА

ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в ходе освобождения населенного пункта Заря (ДНР) более 10 пунктов управления беспилотниками известного украинского подразделения «Птицы Мадьяра», сообщил РИА Новости боец отряда «Шторм» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «Рыжий».

Источник: © РИА Новости

«Заходили в населенный пункт Заря. Основная проблема состояла в том, что на нашем направлении стоит бригада “Птахи Мадьяра”. Работают FPV-дронами, очень много FPV-дронов в небе. Наверное, сотни. Но мы выжигаем пункты управления. Примерно около десяти или даже больше точек БПЛА сожгли», — рассказал штурмовик.

По его словам, огневую поддержку штурмовым отрядам при освобождении Зари оказывала полковая артиллерия и танки, которые работали с закрытых огневых позиций.

«Птицы Мадьяра» — украинское подразделение, командира которого Роберта Бровди накануне назначили командующим сил беспилотных систем ВСУ.