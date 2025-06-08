ВС России при освобождении Зари уничтожили пункты управления БПЛА

«Заходили в населенный пункт Заря. Основная проблема состояла в том, что на нашем направлении стоит бригада “Птахи Мадьяра”. Работают FPV-дронами, очень много FPV-дронов в небе. Наверное, сотни. Но мы выжигаем пункты управления. Примерно около десяти или даже больше точек БПЛА сожгли», — рассказал штурмовик.