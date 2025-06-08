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В Крыму четвертый раз за день объявили ракетную опасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Ракетная опасность четвертый раз за воскресенье объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России.

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Источник: РИА Новости

Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!

говорится в сообщении

В Крыму за воскресенье до этого уже трижды поступал сигнал о ракетной опасности. В общей сложности предупреждение действовали около часа.