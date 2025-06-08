В Крыму четвертый раз за день объявили ракетную опасность

Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!
В Крыму за воскресенье до этого уже трижды поступал сигнал о ракетной опасности. В общей сложности предупреждение действовали около часа.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Ракетная опасность четвертый раз за воскресенье объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России.
Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!
В Крыму за воскресенье до этого уже трижды поступал сигнал о ракетной опасности. В общей сложности предупреждение действовали около часа.