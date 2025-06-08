Жога: выход на западную границу ДНР стал историческим событием для России

«Историческое событие для дончан и всей нашей страны. Запад ДНР под контролем! И этот контроль обеспечен надежно, по-уральски: твердо, с напором и полной самоотдачей. А еще 90-я дивизия продолжает традиции Уральского добровольческого корпуса, тех самых знаменитых “черных ножей” Великой Отечественной войны», — написал он в своем Telegram-канале.