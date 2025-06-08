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Жога: выход на западную границу ДНР стал историческим событием для России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Выход 90-й танковой дивизии из состава группировки войск «Центр» на западную границу ДНР является историческим событием для дончан и России. Об этом заявил один из бывших командиров батальона ополчения ДНР «Спарта», полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Источник: РИА "Новости"

«Историческое событие для дончан и всей нашей страны. Запад ДНР под контролем! И этот контроль обеспечен надежно, по-уральски: твердо, с напором и полной самоотдачей. А еще 90-я дивизия продолжает традиции Уральского добровольческого корпуса, тех самых знаменитых “черных ножей” Великой Отечественной войны», — написал он в своем Telegram-канале.

Жога также подчеркнул, что 90-я танковая дивизия состоит в основном из бойцов из Челябинской и Свердловской областей. «Сегодня они сражаются за рубежи Донбасса и закрывают собой стратегические ворота на Днепр. Спасибо, братья», — добавил полпред.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что танковая дивизия в составе группировки «Центр» вышла на западную границу ДНР и развивает наступление на территории Днепропетровской области.