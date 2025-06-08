Жога: выход на западную границу ДНР стал историческим событием для России

«Историческое событие для дончан и всей нашей страны. Запад ДНР под контролем! И этот контроль обеспечен надежно, по-уральски: твердо, с напором и полной самоотдачей. А еще 90-я дивизия продолжает традиции Уральского добровольческого корпуса, тех самых знаменитых “черных ножей” Великой Отечественной войны», — написал он в своем Telegram-канале.
Жога также подчеркнул, что 90-я танковая дивизия состоит в основном из бойцов из Челябинской и Свердловской областей. «Сегодня они сражаются за рубежи Донбасса и закрывают собой стратегические ворота на Днепр. Спасибо, братья», — добавил полпред.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что танковая дивизия в составе группировки «Центр» вышла на западную границу ДНР и развивает наступление на территории Днепропетровской области.