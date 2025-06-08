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Над акваторией Черного моря сбили украинскую ракету

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской, Курской, Московской областями и Крымом, а также управляемую ракету «Нептун» над Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Восьмого июня с 11.40 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены: четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа — по одному БПЛА над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и Республики Крым; украинская управляемая ракета “Нептун-МД” — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.