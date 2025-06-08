Управляемую ракету «Нептун-МД» сбили над Черным морем

Управляемую ракету «Нептун-МД» сбили над акваторией Черного моря днем 8 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Над акваторией Черного моря уничтожена украинская управляемая ракета “Нептун-МД”», — говорится в сообщении.
Кроме того, дежурными средствами ПВО сбиты четыре беспилотника. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и Крыма.
Напомним, в Краснодарском крае объявили авиационную опасность днем 8 июня. В настоящее время объявлена отмена угрозы.
В том числе отменена ракетная опасность на территории Новороссийска.