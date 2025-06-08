Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Управляемую ракету «Нептун-МД» сбили над Черным морем

Ракету «Нептун-МД» уничтожили над Черным морем днем 8 июня.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Управляемую ракету «Нептун-МД» сбили над акваторией Черного моря днем 8 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Над акваторией Черного моря уничтожена украинская управляемая ракета “Нептун-МД”», — говорится в сообщении.

Кроме того, дежурными средствами ПВО сбиты четыре беспилотника. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и Крыма.

Напомним, в Краснодарском крае объявили авиационную опасность днем 8 июня. В настоящее время объявлена отмена угрозы.

В том числе отменена ракетная опасность на территории Новороссийска.