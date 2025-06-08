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Балицкий: в Мелитополе и некоторых районах Энергодара нет света после ударов ВСУ

Балицкий заявил, что специалисты занимаются восстановлением электричества в нескольких городах Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

В Запорожской области продолжается работа по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Отсутствует электроснабжение в Мелитополе, Приазовском, Черниговском, Пологовском, Каменско-Днепровском, Акимовском, Приморском муниципальных округах, а также в частях районов Энергодара», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Глава региона заявил, что специалисты занимаются восстановлением электроснабжения. Он призвал жителей пострадавших районов проявить терпение.

Напомним, в воскресенье, 8 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что после удара ВСУ по подстанции Рыльский район остался без электричества.