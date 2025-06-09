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МО: Российские силы ПВО за два часа уничтожили 24 украинских БПЛА

Над Воронежской и Белгородской областями уничтожены украинские беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотника за два часа вечером в воскресенье 8 июня. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

«С 22.00 мск 8 июня до 0.00 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в релизе.

В оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА пытались атаковать объекты на территории двух российских регионов. При этом 17 беспилотников сбиты над Воронежской областью, еще семь — над Белгородской областью.

Накануне сообщалось, что беспилотники пытались атаковать Калужскую область, российские силы ПВО отразили удар.

Также сообщалось, что в ночь на 8 июня российские силы ПВО уничтожили 61 вражеский беспилотник, в том числе и над Крымом.

Как российские беспилотники деморализуют подразделения ВСУ, читайте здесь на KP.RU.