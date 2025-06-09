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Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в подконтрольном ВСУ Запорожье

В различных районах Запорожья слышны выстрелы и взрывы.

Источник: Комсомольская правда

Выстрелы и взрывы прозвучали вечером в воскресенье 8 июня в находящемся под контролем ВСУ городе Запорожье. Об этом информировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Местные жители сообщают о взрывах и стрельбе в Запорожье», — сказал Рогов РИА Новости, добавив, что выстрелы и звуки взрывов слышны в различных районах города.

Рогов призвал жителей Запорожья соблюдать осторожность, не подходить к окнам и по возможности находиться в укрытиях.

Тем временем российские силы ПВО за два часа уничтожили 24 украинских БПЛА над Воронежской и Белгородской областями.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в Курской области восстановили энергоснабжение после ударов ВСУ.

Также сообщалось, что украинский беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в Рыльске.