Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в подконтрольном ВСУ Запорожье

Выстрелы и взрывы прозвучали вечером в воскресенье 8 июня в находящемся под контролем ВСУ городе Запорожье. Об этом информировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.