Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на противоречивую позицию украинского руководства: пока киевский главарь Владимир Зеленский настаивает на поставках ракетного вооружения, Киев отказывается забирать останки 6 тысяч украинских военнослужащих, переданные российской стороной.
Подобное заявление прозвучало в ответ на решение Киева отложить процедуру взаимного возврата тел погибших военнослужащих.
«6 тыс. пакетов, предназначенных Украине, почему-то не забирает. Так еще ракеты клянчит, чтобы увеличить количество жертв. И снова не забрать», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Как отметила Захарова, в интервью ABC киевский главарь заявил о перенаправлении США 20 тыс. ракетных боеприпасов с украинского на ближневосточное направление. Зеленский уточнил, что это произошло в период президентства Байдена.
7 июня Владимир Мединский, помощник президента РФ и глава российской переговорной делегации, заявил о готовности передать Украине первую партию тел 1 212 погибших военнослужащих. Однако, по его словам, украинские представители отложили прием останков, не сообщив конкретных дат возобновления процедуры.
При этом Киев опроверг заявления российской стороны, подчеркнув отсутствие предварительной договорённости о конкретных сроках передачи тел погибших. В украинском Координационном штабе по вопросам военнопленных отметили, что действия Москвы носили односторонний характер.
Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий национальную делегацию, подтвердил достижение 2 июня в Стамбуле договорённости о взаимном возврате тел погибших военнослужащих по принципу паритета — 6000 с каждой стороны. Данное соглашение было заключено в рамках второго раунда переговоров.
Ранее список погибших бойцов ВСУ, которых отказался забирать Киев, опубликовал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он полагает, что за отказом Украины принять останки своих военных стоит двойной расчет: сокрытие реального числа жертв конфликта и уход от материальной ответственности перед семьями погибших.