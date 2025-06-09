ТАСС: украинские коллекторы запрашивали информацию по мобилизованным в ВСУ у РФ

«Существенно увеличилось количество обращений российских граждан, которые ищут своих племянников, двоюродных и троюродных братьев, мобилизованных в ВСУ, или же пытаются через нас помочь им сдаться в плен. Обращаются также люди, дезертировавшие с позиций, уклоняющиеся от мобилизации. Есть и абсурдная история, когда с нами связались коллекторы, пытающиеся понять, как скоро будет обменян их должник, мобилизованный в ВСУ, и стоит ли ждать возврата долга», — отметил собеседник агентства.