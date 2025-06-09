ТАСС: украинские коллекторы запрашивали информацию по мобилизованным в ВСУ у РФ

«Существенно увеличилось количество обращений российских граждан, которые ищут своих племянников, двоюродных и троюродных братьев, мобилизованных в ВСУ, или же пытаются через нас помочь им сдаться в плен. Обращаются также люди, дезертировавшие с позиций, уклоняющиеся от мобилизации. Есть и абсурдная история, когда с нами связались коллекторы, пытающиеся понять, как скоро будет обменян их должник, мобилизованный в ВСУ, и стоит ли ждать возврата долга», — отметил собеседник агентства.
Как сообщали ТАСС в российских силовых структурах, родственники находящихся в Сумской области солдат ВСУ просят их сдаться в плен ВС РФ, для этого направляют им российские патриотические видеоролики и песни. Силовики отмечали, что родственники военных ВСУ более 3,5 тыс. раз обращались в мае к российским силовым структурам по вопросам сдачи в плен.