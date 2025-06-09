Депутат Европарламента Фернан Картхайзер призвал Киев принять тела погибших солдат ВСУ, которые готова передать российская сторона. Евродепутат подчеркнул, что этот жест призван показать, что государство уважает своих погибших в бою граждан.
«Этот жест является важным гуманитарным актом, но сам по себе он не может способствовать урегулированию конфликта», — сказал Картхайзер изданию «Известия», подчеркнув, что принятие тел погибший солдат ВСУ является также крайне важным для их родных и близких.
Напомним, Украина целенаправленно сорвала обмен и телами погибших и тяжелоранеными пленными.
Военный корреспондент и бывший офицер армии США Станислав Крапивник отметил, что киевские власти проявляют неуважение, не забирая останки погибших военных.
Что стоит за молчанием Зеленского об обмене погибшими бойцами, читайте здесь на KP.RU.